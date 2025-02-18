Машина скорой помощи насмерть сбила пешехода в Тюмени

12:30 18 февраля 2025
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 55-летний пешеход сегодня утром сбит автомобилем скорой помощи на ул.Пермякова, 9  в Тюмени. Мужчина погиб. Обстоятельства ДТП выясняются. 

В комментарии с места происшествия заместитель начальника отдела Госавтоинспекции по городу Тюмени Александр Швецов рассказал, что, со слов водителя, он ехал на срочный вызов с проблесковыми маячками и сиреной, пешеход на проезжей части оказался неожиданно.

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