Замгенпрокурора потребовал усилить борьбу с интернет-мошенниками в Тюменской области

19:55 11 февраля 2025
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Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев во время визита в регион обратил особое внимание на рост криминальных деяний в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и потребовал активизировать работу на этом направлении, в том числе раскрываемость таких преступлений и обеспечить возмещение причиненного людям ущерба, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

 

 

 

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