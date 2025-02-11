Замгенпрокурора потребовал усилить борьбу с интернет-мошенниками в Тюменской области

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев во время визита в регион обратил особое внимание на рост криминальных деяний в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и потребовал активизировать работу на этом направлении, в том числе раскрываемость таких преступлений и обеспечить возмещение причиненного людям ущерба, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
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