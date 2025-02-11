Жителя Тобольска приговорили к 11 годам колонии за убийство матери и кражу ее драгоценностей

Жителя Тобольска обвинили в убийстве матери и краже у нее золотой цепи, двух золотых подвесок и серебряного кольца, по решению суда он следующиее одиннадцать лет он должен првоести в колонии строгого режима.

Труп женщины с 19 ножевыми ранениями было обнаружено в июне 2024 года в квартире, расположенной в одном из микрорайонов Тобольска. О том, что мать уже трое суток не выходит на связь, в полицию сообщила дочь погибшей. По версии следствия, убил женщину ее сын в ходе ссоры. Драгоценности он взял, так как длительное время не работал. Прячась от камер видеонаблюдения в подъезде, с места преступления скрылся он скрылся, но через 4 дня был задержан в Тюмени. В судебном заседании подсудимый отказался от дачи показаний. На предварительном следствии сообщал, что мать не убивал, украшения не похищал, в период убийства находился в другом городе.

Приговор не вступил в законную силу.