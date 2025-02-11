Более 31,5 млн рублей украли мошенники у жителей Тюменской области за прошлую неделю

10:25 11 февраля 2025
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Жертвами телефонных и интернет-мошенников за прошлую неделю стали 93 жителя региона, в общей сложности они лишились более  31,5 млн рублей, сообщили в облпрокуратуре.

Больше всех в этот раз пострадал житель Сорокинского района. Желая получить прибыль от инвестиций на мнимой виртуальной бирже, он самостоятельно перевел на банковские счета мошенникам 5 млн рублей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Сорокинского района организован надзор за ходом и результатами расследования.

Теги: мошенники , прокуратура
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