У Каменки, где в ДТП погибли три человека и шесть ранены, перекрыли трассу

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На 24-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области столкнулись три автомобиля, предварительно, один из них выехал на встречную полосу, движение на данном участке трассы полностью ограничено, сообщает ГАИ.

Объезд возможен через Каменку, по автодороге Кулаково-Каменка.

На данный момент известно, что столкнулись "Шевроле", в котором ехала семья с тремя детьми из Тюмени, "Форд" и "Лада". Предварительно, "Шевроле" выехал на встречную полосу. Погибли водитель и две пассажирки "Шевроле", в том числе 8-летняя девочка. Еще две пассажирки, девочки 3-х и примерно 9-12-ти лет доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Ранения получили трое человек из "Форда" и одна женщина из "Лады", в этих двух автомобилях ехали жители Свердловской области.