На трассах в Тюменской области с начала 2025 года в ДТП погибли 15 человек

В 2024 году в целом аварийность на трассах на территории Тюменской области снизилась, однако начало нового года по росту ДТП и тяжести последствий показал негативную динамику, об этом на встрече с журналистами рассказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В числе факторов, повлиявших на увеличение дорожных аварий, Миллер назвал погодные условия и возросший в разы поток автотранспорта из соседних регионов в Тюмень и обратно во время новогодних каникул.

"В первые четыре дня начала года мы увидели такую негативную картину, связанную с резким возрастанием количества аварий и ростом тяжести последствий. … На сегодняшний момент у нас 15 погибших участников дорожного движения", - отметил Миллер.