"УСТЭК" устраняет повреждение тепловых сетей на улице Герцена

28 декабря сотрудники "УСТЭК" выявили повреждения на тепловых сетях в Тюмени по адресу ул. Герцена, 76. Работы по устранению повреждений на на трубопроводе диаметром 219 мм уже ведутся, территория ограждена. Проведена откачка вышедшего на проезжую часть теплоносителя. На месте проведения работ находится необходимое количество специалистов и техники. Работы планируется завершить в максимально короткие сроки.⁣

Ориентировочно до 19:00 сегодняшнего дня, будет ограничено теплоснабжение в двух жилых домах и в двух детских садах.

⁣Участок теплосети на ул. Герцена, 76, уже включен в программу капитального ремонта на 2025 год. Последний капитальный ремонт проводился в 2001 году. Отметим, что бдительность специалистов УСТЭК и своевременное обнаружение дефектов на тепловых сетях позволяют избегать серьезных последствий и в короткие сроки восстанавливать работоспособность теплосетей.