Трое тюменцев забили вахтовика до смерти. Теперь их ждет суд

В Новом Уренгое перед судом предстанут трое жителей Тюменской области, обвиняемые в жестоком убийстве мужчины - следственным отделом по городу Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в их отношении.

По данным следствия, в городе Новый Уренгой 21 апреля 2024 года трое жителей Тюменского района Тюменской области - один из них несовершеннолетний -, находясь на железнодорожном вокзале, познакомились с 44-летним вахтовиком из Омской области, которого высадили с поезда по причине его нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Они предложили новому знакомому провести время до следующего поезда в их компании. Объединившись, мужчины организовали застолье, в ходе которого между ними и гостем возник конфликт. Жители Тюменской области втроем избили потерпевшего, нанося ему с особой жестокостью кулаками, ногами и предметами удары в различные части тела.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате совместно причиненной обвиняемыми множественной травмы, осложнившейся развитием травматического шока.

После совершенного убийства один из обвиняемых в магазине оплатил приобретенные спиртные напитки банковской картой потерпевшего.