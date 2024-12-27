На Ямале в магазине фейерверков покупатель расстрелял продавца из травмата

Никого новогоднего настроения не будет у двух жителей Муравленко - у одного прострелена нога, второй отправлен под домашний арест.

А начиналось все хорошо, днем во вторник мужчина 1986 года рождения пришел в магазин за фейерверком. В ходе общения с продавцом между ними возник словесный конфликт, спровоцированный внезапной неприязнью.

Покупатель достал травматический пистолет и произвел не менее трех выстрелов в сторону продавца, попав ему в ногу.

Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, что подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый, безработный житель Муравленко. Мужчина признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное.

В отношении него возбуждено уголовное дело, а сам стрелок оказался под домашним арестом.