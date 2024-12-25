В Тюмени задержана любительница шоппинга за чужой счет

В отдел полиции №1 города Тюмени обратилась местная жительница, которая сообщила, что с утерянной ею банковской карты неизвестный похитил более семи тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали безработную тюменку 1987 года рождения. Женщина рассказала, что нашла карту на остановочном комплексе на улице Широтной и в течение двух дней оплачивала с её помощью свои покупки в продуктовых магазинах областного центра. Потратив все имеющиеся на счете заявительницы средства, злоумышленница карту выбросила.

Следственным отделом ОП № 1 УМВД России по Тюмени по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.