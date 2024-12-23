В Голышманово автомобиль протаранил школьный автобус. Обошлось без пострадавших

12:48 23 декабря 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Голышманово столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус

ДТП произошло на перекрёстке улиц Пролетарской и Карла Маркса. Фотографиями последствий аварии поделились подписчики канала Голышманово:телевидение и радио.

Как сообщают очевидцы происшествия, автомобиль KIA, выезжая со второстепенной дороги, не уступил автобусу, который двигался по улице Пролетарской. Пассажиров в момент столкновения в автобусе не было, в результате аварии никто не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2024