В Голышманово автомобиль протаранил школьный автобус. Обошлось без пострадавших

В Голышманово столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус

ДТП произошло на перекрёстке улиц Пролетарской и Карла Маркса. Фотографиями последствий аварии поделились подписчики канала Голышманово:телевидение и радио.

Как сообщают очевидцы происшествия, автомобиль KIA, выезжая со второстепенной дороги, не уступил автобусу, который двигался по улице Пролетарской. Пассажиров в момент столкновения в автобусе не было, в результате аварии никто не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.