Дети, отравившиеся хлором в Тобольске, сегодня будут выписаны из больницы 

Все дети, поступившие в Областную больницу № 3 с отравлением хлором, полностью восстановились и будут выписаны в течение дня. Состояние ребят удовлетворительное. Их здоровью ничего не угрожает, - сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Напомним, что ранее в Тобольске госпитализированы 15 несовершеннолетних, отдыхавших на частной базе отдыха. После купания в бассейне у них резко ухудшилось самочувствие, дети были доставлены в областную больницу №3 в состоянии средней степени тяжести.
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