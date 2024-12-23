Дети, отравившиеся хлором в Тобольске, сегодня будут выписаны из больницы

Все дети, поступившие в Областную больницу № 3 с отравлением хлором, полностью восстановились и будут выписаны в течение дня. Состояние ребят удовлетворительное. Их здоровью ничего не угрожает, - сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Напомним, что ранее в Тобольске госпитализированы 15 несовершеннолетних, отдыхавших на частной базе отдыха. После купания в бассейне у них резко ухудшилось самочувствие, дети были доставлены в областную больницу №3 в состоянии средней степени тяжести.