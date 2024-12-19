Пенсионер из Тюмени принял мошенника за сотрудника ФСБ и потерял почти 3 млн рублей

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 80 жителей региона на 27 млн рублей, из них 2,9 млн рублей перевел пенсионер из Тюмени после того, как ему в телеграм позвонил якобы сотрудник ФСБ.

Схема старая - для предотвращения несанкционированного снятия денежных средств мужчине предложили перевести деньги указанные мошенником счета, что он самостоятельно и сделал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура Ленинского административного округа г. Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования, сообщили в облпрокуратуре.