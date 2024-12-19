Суд обязал супругов выплатить побитому ими полицейскому 225 тысяч рублей

Сотрудник Ялуторовской полиции пытался помочь женщине, которую пьяная оппонентка била кулаком по лицу, нападавшая и ее муж переключились на него. Как результат - расцарапанные лицо, шея и голова у публично оскорбленного полицейского и одно на двоих уголовное дело у супругов.

Отмечается, что женщину ранее уже наказывали за нанесение побоев, в сентябре у агрессивной особы случился рецидив. Когда полицейский, находясь при исполнении служебных обязанностей, попытался выяснить причины конфликта между дамами, его публично оскорбили, муж нападавшей ударил его по руке, в связи с чем пришлось применить физическую силу к нарушителю. Желая освободить супруга, женщина ударила рукой по лицу полицейскому, порвала его жилет, затем пальцами рук с силой сдавливала глаза и царапала ногтями рук лицо, шею и голову. При попытке скрыться потерпевший их задержал, но дама направила перцовый баллончик ему в лицо.

Подсудимые вину полностью признали и уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

По итогам рассмотрения дела суд назначил женщине штраф в размере 115 000 рублей, ее мужу - в размере 110 000 рублей.