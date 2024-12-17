В Тюмени еще в одном доме произошел пожар из-за возгорания в электрощитовых

В Тюмени огнеборцы МЧС России в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Максима Горького на пожаре спасли 11 человек, из них 5 детей.

По данным службы, прожар произошел из-за возгорания электрощитовых. На месте работали 40 специалистов и более 9 единиц техники МЧС России.

Ранее электрощитовые горели в двух подъездах на улице Первооткрывателей.