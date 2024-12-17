В Тюмени на пожаре в многоквартирном доме пострадал ребенок

Пожар в многоквартирном доме на улице Первооткрывателей произошел во вторник утром из-за того, что загорелись электрощитовые с 3 по 11 этажи в первом подъезде, затем - со 2 по 6 этажи во втором подъезде.

Сотрудники МЧС России спасли 22 человек, из них двое детей. Также эвакуировали 8 человек, из них двое детей. Открытое горение ликвидировали на 30 квадратах. Следом загорелись электрощитовые со 2 по 6 этажи во втором подъезде. Жильцов подъезда также эвакуировали.

Пожар потушен. Один ребенок госпитализирован. К тушению привлекались 48 специалистов и 19 единиц техники МЧС России. На месте работают психологи чрезвычайного ведомства.