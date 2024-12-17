Суд в Тюменской области приговорил к 7 годам пенсионера за убийство неверной жены

Житель Заводоуковского муниципального округа 1955 года рождения признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть пострадавшей и приговорил его к семи годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов ТО.

Установлено, что 5 июня этого года мужчина нанёс своей сожительнице не менее трёх ударов руками в область головы, в результате чего она упала, ударившись левой теменно-затылочной частью о твёрдую поверхность пола. От полученных травм женщина скончалась.

Подсудимый вину не признал, объяснив, что они с сожительницей и знакомым распивали спиртные напитки. Позже, после того как он ушёл спать, вернулся и застал их в интимной близости. В порыве гнева он ударил женщину по лицу и, пытаясь привести её в чувства, нанёс ещё два еле-еле ощутимых удара. Когда вышел за помощью, вернувшись, обнаружил, что она уже не дышит.

Приговор не вступил в законную силу.