Два ДТП с маршрутками произошло за один вечер в Тюмени

Фото - @gibdd72

Два столкновения с маршрутными автобусами произошло в этот понедельник в Тюмени, виновниками столкновений стали водители "Тойоты" и УАЗа.

Одно ДТП произошло в центре города. 24-летний житель города Радужный (ХМАО), нарушив скоростной режим, въехал в остановочный комплекс на улице Комсомольской, после этого автомобиль отбросило на стоявший там же маршрутный автобус с пассажирами. В автобусе обошлось без пострадавших, а вот стоявшей на остановке и сбитой 63-летней женщине повезло меньше - у нее травма ноги.

Фото - @gibdd72

Вторая авария случилась на перекрёстке улиц Т. Несговорова и Г. Алексеева. Там столкнулись маршрутка №6 и УАЗ Патриот, которым управлял 16-летний школьник (автомобиль принадлежит его отцу). По предварительным данным, подросток не предоставил преимущество в движении автобусу - от удара оба транспортных средства опрокинулись. Оба водители с травмами, десять пассажиров автобуса не пострадали.

В обоих случаях автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП. По второй аварии прокуратура организовала проверку.