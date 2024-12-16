В дорожной аварии и под Тюменью погибли два человека

Фото ГАИ ТО.

ДТП с двумя погибшими произошло утром 16 декабря на 29-м километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский в Тюменском районе.

Автомобиль "Пежо" съехал в кювет, затем въехал в дерево. Предварительно, 46-летний водитель иномарки не справился с управлением. 71-летняя и 69-летняя пассажирки погибли. Водитель и 42-летняя пассажирка доставлены в больницу с травмами.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Ранее сообщалось, что за этот год на федеральных автодорогах региона произошло 272 ДТП, в них погибли 69 человек, 402 человека ранены. Число погибших снизилось почти на треть, раненых - почти на 20 процентов.