Тюменского пенсионера ограничили на год в свободе за домогательства к 13-летней девочке

В мае 2024 года 66-летний нетрезвый мужчина днем у магазина предложил 13-летней девочке заняться с ним сексом за деньги, следствие расценило такое поведение как развратные действия, нарушающие нормальное физическое, психическое, половое и нравственное развитие потерпевшей и возбудило уголовное дело по статье 135 УК РФ.

В Заводоуковском райсуде пенсионер признал свою вину полностью, о чем беседовал с потерпевшей - смутно помнит, так как был пьян, и вообще видел ее впервые и думал, что она взрослая, но вероятность такого непристойного поведения не исключает. У потерпевшей и ее законного представителя он попросил прощения.

Суд установил, что у мужчины не было судимостей, на учете у нарколога и психиатра не состоит, является пенсионером, имеет заболевания, является ветераном труда, соседи отзываются о нем положительно, и, учитывая все обстоятельства дела, назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.