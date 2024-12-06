Завершено дело о хитроумных хищениях драгоценностей из ломбардов

Сотрудники следственного управления УМВД России по Тюменской области завершили расследование дела о хищении ювелирных изделий из магазинов и ломбардов, организованном ранее судимым жителем Екатеринбурга. В феврале этого года официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о том, что мужчина совместно с сыном и сожительницей через интернет искал молодых девушек для работы в других регионах, обещая трудоустройство в организации, которая якобы занимается контрольно-ревизионной деятельностью, в том числе проверками соблюдения предпринимателями законов и мер безопасности.

Девушкам оплачивали проезд и проживание во время стажировки, во время которой они подписывали соглашение о неразглашении. После обучения их трудоустраивали в ломбарды, где они под предлогом проверок безопасности выполняли задания своих кураторов. В итоге им давали последнее задание — похитить ювелирные изделия и отправить их через службу доставки.

Следствием установлено, что обвиняемые вовлекли двух девушек, которые похитили драгоценности на сумму около семи миллионов рублей из двух ломбардов в Тюмени и Тобольске. Одну из краж совершили еще в 2021 году, её исполнительница была осуждена позже. Также выяснилось, что одна работница ломбарда отказалась участвовать в краже. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения.