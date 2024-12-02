Подросток получил тяжелые травмы, перебегая через дорогу

08:30 02 декабря 2024
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Накануне вечером 17-летнего пешехода на улице Республике в центре Тюмени сбил "Мерседес" на регулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, юноша перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

"Со слов 27-летнего водителя, пешеход резко выбежал на пешеходный переход, поэтому он не успел среагировать и остановить автомобиль. Подросток в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются", - пишет ГАИ.

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