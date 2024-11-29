В Тюмени при столкновении четырех машин пострадали два человека

Массовая авария произошла утром 2-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский, на выезде из города Тюмени.

"При въезде на путепровод через улицу Пермякова столкнулись четыре автомобиля, пострадали два человека", - сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции Тюмени Александр Швецов.

В ГАИ пояснили, что автомобиль "Киа", за рулем которого находилась 41-летняя водитель, въехал в ограждение дороги, затем его отбросило в автомобиль "Форд Фокус". Водитель грузового фургона "ГАЗ", пытаясь уйти от столкновения со стоящими машинами, предпринял маневр торможения, произошло столкновение с автомобилем "Лада Гранта", далее в "Ладу Гранта " въехала "Лада Ларгус". Травмы у водителей "Киа" и "Лады Гранта".

Обстоятельства происшествия выясняются. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.