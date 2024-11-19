Тюменского газовика будут судить за 13 взяток

Уголовное дело о получении взяток на сумму более 1 млн рублей в отношении 32-летнего тюменца рассмотрит Центральный районный суд, по версии следствия, его обвиняют в получении 13 взяток общей суммой 1 млн рублей, сообщает обпрокуратура.

По версии следствия, с октября 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый, будучи руководителем группы по контролю газопотребления государственной газораспределительной организации, за деньги незаконно решал вопросы по ускоренной подготовке документов на техприсоединение домовладений и строений к газораспределительной сети и также за деньги "закрывал глаза" на незаконные врезки в газопровод.

На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 1,4 млн рублей.