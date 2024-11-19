Житель Тюмени после общения с лжесотрудником ФСБ потерял 2,8 млн рублей

19:31 19 ноября 2024
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За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 110 жителей региона, вместе они перевели мошенникам более 27 млн рублей, более всех пострадал тюменец - после сообщения в телеграм от якобы сотрудника ФСБ он перевел на чужие счета 2,8 млн рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Калининского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования, сообщает облпрокуратура.

Теги: мошенники , прокуратура
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