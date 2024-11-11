Трех тюменских инспекторов ДПС приговорили к условным срокам за превышение полномочий

Тюменский районный суд за превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия, приговорил трех инспекторов полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Тюменской области к условным срокам и лишил на время их возможности работать на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ.

Судом установлено, что испекторы в январе 2020 года во время дежурства на автодороге д. Ушакова – с. Успенка применили в отношении водителя и пассажира транспортного средства физическое насилие. Кроме того, насилие было также применено ранее в отношении двух молодых людей, которые вступили с сотрудниками в словесную перепалку.

С учетом всех обстоятельств дела, суд пришел к выводу о назначении наказания по совокупности преступлений. Одному из инспекторов - в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года, в отношении двух других инспекторов - на три года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года. Все трое лишены права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, первый - на три года, остальные - на два года шесть месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.