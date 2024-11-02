В Тюмени пассажирка автобуса пострадала в ДТП из-за пьяного водителя "Рено"

24-летний пьяный водитель "Рено" спровоцировал ДТП на улице Профсоюзной, 32. В ДТП травмирована 41-летняя пассажирка автобуса.
По версии ГАИ, "Рено", маршрутный автобус и "Газель" столкнулись днем в субботу в центре города из-за того, что водитель первого автомобиля не выдержал безопасную дистанцию. Он был пьян. Показания алкотестера составили 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автоинспекторы выяснили, что тюменец употреблял алкоголь с другом, затем повез его в поселок Мыс.
Обстоятельства аварии выясняются.
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