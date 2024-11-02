Как найти идеальный банк для зарплатного проекта: главные критерии

Зарплатный проект — это не только инструмент для удобного перечисления зарплаты персоналу. Сервис, который предоставляет Сбер, отличается качеством и безопасностью. А еще — скоростью обслуживания, ведь это так важно для современных предпринимателей. Заботясь о своих клиентах, банк предлагает целый комплекс сервисов, которые дают новые возможности для развития бизнеса, повышают лояльность сотрудников и позволяют экономить время.

Удобство и скорость. Подключиться к зарплатному проекту можно, не выходя из офиса. В Сбере сервис будет активирован в течение 24 часов после подачи заявки, им можно управлять дистанционно, даже с телефона. Скорость давно является необходимым условием хорошего сервиса. Сбер борется за экономию времени каждого клиента и поэтому все решения принимает мгновенно.

Сервисы для бизнеса. Подключив зарплатный проект, компания может использовать в своей работе специальные сервисы, которые существенно упрощают ведение бизнеса. В Сбере их более 30. Это бухгалтерские услуги, готовые настройки для таргетированной рекламы, электронный документооборот и многое другое.

Возможность кредитования на льготных условиях. Если у компании случился кассовый разрыв и нет возможности своевременно перевести деньги на выплаты сотрудникам, то можно оформить кредит. Решение о выдаче кредита в Сбере принимается за считанные секунды, а финансирование можно получить на льготных условиях.

Преференции для сотрудников. Выбирая для зарплатного проекта надежный банк с хорошими условиями, компания таким образом проявляет заботу о своих сотрудниках. Сбер предоставляет бесплатное обслуживание карты, сотрудники компании могут рассчитывать на повышенные бонусы СберСпасибо, также им доступны кредиты на льготных условиях, вклады и накопительные счета с повышенной ставкой.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка: