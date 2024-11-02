В семье Глухаревых из Ишима в Год семьи родился пятнадцатый ребенок

14:52 02 ноября 2024
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В Год Семьи у жителей Ишима Евгении и Николая Глухаревых 29 октября родилась дочка - она стала пятнадцатым ребенком в семье, девочку назвали Дианой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Счастливые родители уже воспитывают 14 замечательных детей, которые радуют их каждый день. В 2023 году семья была удостоена государственных наград, их вручил Губернатор Тюменской области  Александр Моор, — звания "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". 29 октября в их семье родилась дочка Диана. Мама и малышка пока в Перинатальном центре, но скоро будут дома. Поздравляем Евгению и Николая с этим замечательным событием и желаем им здоровья, счастья и благополучия", - пишет информцентр.

 

Теги: Александр Моор , Год семьи , Ишим , многодетные семьи
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