Жителю Тюмени грозит до 10 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ

В Тюмени задержали местного 34-летнего жителя по обвинению в публичной дискредитации действий Вооруженных Сил России в зоне специальной военной операции, по данным РУФСБ, эту информацию он публиковал на открытых интернет-страницах.

"В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти)", - указано в сообщении пресс-службы РУФСБ по Тюменской области.

Отмечается, что причастность подозреваемого к преступлению установлена в результате оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области, дело заведено в СУ СК региона на основании материалов этой оперативно-разыскной деятельности.

По данным источников в силовых структурах, мужчина находится под стражей. По инкриминируемой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.