Ограбившего в марте банк в Казанке отпустили из-под стражи в зале суда

Фото из архива @Tmnoblsud72

Житель Казанского района в марте зашел в банк с ружьем, угрожая расправой кассиру, он разбил стекло и вынес из кассы около 3,4 млн рублей, однако уйти ему не удалось - силовики задержали его с поличным у банка и поместили в СИЗО. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся, но вину не признает - думал, что участвует в операции ФСБ по поимке мошенников, в этом его убедили звонившие ему лица, действовал как под гипнозом.

Согласно заключению комиссии экспертов у подсудимого обнаружено психическое расстройство, не исключающее вменяемости. Он не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, однако в настоящее время он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Допрошенный в судебном заседании эксперт пояснил, что склонности к фантазированию у подсудимого в момент проведения экспертизы обнаружены не были.

"Казанский районный суд вынес приговор в отношении ... обвиняемого в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере (п. "б" ч.4 ст.162 УК РФ). Исследовав все доказательства по делу, суд назначил ... наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно, с испытательным сроком на 5 лет. Мера пресечения осуждённому в виде заключения под стражу отменена, он освобождён из-под стражи в зале суда", - сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.