Водитель из Омска погиб при столкновении легкового автомобиля с фурой на тюменской трассе

Смертельная авария произошла в воскресенье вечером на 320-и километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Абатском районе Тюменской области, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Предварительно, 66-летний водитель "Фольксваген Поло" выехал на встречную полос столкнулся и большегрузном "Вольво". Он погиб, 62-летняя пассажирка с различными травмами доставлена в больницу. Пострадавшие - жители Омска. 64-летний водитель большегруза не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.