Водитель из Омска погиб при столкновении легкового автомобиля с фурой на тюменской трассе

09:20 21 октября 2024
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Смертельная авария произошла в воскресенье вечером на 320-и километре  федеральной автодороги Тюмень - Омск в Абатском районе Тюменской области, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Предварительно, 66-летний водитель "Фольксваген Поло" выехал на встречную полос столкнулся и большегрузном "Вольво". Он погиб, 62-летняя  пассажирка с различными травмами доставлена в больницу. Пострадавшие - жители Омска. 64-летний водитель большегруза не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Теги: Абатский район , ДТП , Омск , федеральная трасса
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