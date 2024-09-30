Глава СК поручил разобраться в ситуации с избиением жительницы Тюмени

Председатель СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств причинения побоев жительнице Тюмени - накануне Hsot опубликовал историю 52-летней матери погибшего участника СВО о том, что ее несколько раз ударил по голове неадекват у магазина за то, что она была с собакой.

В сообщении указывалось, что нетрезвому мужчине отказали в продаже алкоголя, и он у прилавка начал придираться к женщине с собакой. После этого подкараулил у входа, начал нападать на собаку, но когда хозяйка решила ее защитить - ударил и ее по голове.

"Следственными органами СК России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - пишет информцентр СК России.