Под Заводоуковском погиб пешеход

08:40 24 сентября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Автомобилем "Хендэ"накануне в девятом часу вечера на смерть сбит мужчина, трагедия произошла накануне  на 2-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово.

"Предварительно, пешеход шёл по краю проезжей части в попутном направлении с движением транспорта. Личность пешехода устанавливается. На одежде у погибшего не было световозвращающих элементов, которые обязательны при движении по загородным дорогам", - сообщили в ГАИ Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , Заводоуковск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2024