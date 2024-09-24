Под Заводоуковском погиб пешеход

Автомобилем "Хендэ"накануне в девятом часу вечера на смерть сбит мужчина, трагедия произошла накануне на 2-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово.
"Предварительно, пешеход шёл по краю проезжей части в попутном направлении с движением транспорта. Личность пешехода устанавливается. На одежде у погибшего не было световозвращающих элементов, которые обязательны при движении по загородным дорогам", - сообщили в ГАИ Тюменской области.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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