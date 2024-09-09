Тюменский суд решил взыскать с РЖД и Мостостроя 1 млн рублей аз погибшего в ДТП человека

Тюменский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску к ОАО "Российские железные дороги", АО "Мостострой-11" о взыскании компенсации морального вреда.

Из материалов гражданского дела следует, что в ноябре 2021 года на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 265 км пикет 4 по 1 пути однопутного не электрифицированного участка Ачинск-1-Лесосибиск перегона Абалаково-Лесосибирск в Красноярском крае при столкновении грузового поезда с автомобилем "Газель" погиб пассажир автомобиля.

Лесосибирский суд в мае 2023 года признал водителя виновным в ДТП и отправил на 4 года его в колонию-поселение. На момент ДТП водитель находился в трудовых отношениях с АО "Мостострой-11". Собственником автомобиля также являлся ответчик.

"Тюменка, являющаяся близким родственником погибшего, обратилась в суд с требованием о взыскании солидарно с ответчиков компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. Суд, учитывая нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, все доказательства по делу, частично удовлетворил требования истца и взыскал солидарно с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей", указано на сайте объединенной пресс-службы судов ТО.



Решение суда не вступило в законную силу.