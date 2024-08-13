Вторник обещает стать самым дождливым днем на неделе в Тюмени

По прогнозам синоптиков, сегодня в Тюмени самый дождливый день недели: ожидается 24,6 мм осадков. Из-за обильного дождя в течение двух часов в городе были подтоплены некоторые улицы. В администрации города отмечают, что основной объем дождевой воды беспрепятственно уходит в ливневую канализацию, однако есть места, где необходимо обеспечить ее откачку.

"Специалисты подрядных организаций регулярно производят осмотр подтопляемых мест и своевременно выезжают на них, – рассказывает председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов. – С утра машины работают на улицах Барнаульской, 50 лет Октября, Газовиков, Щербакова, Ватутина, Чаплина, Ветеранов труда, Западносибирской".

Специализированная техника прибывает на установленную точку, производит сбор воды и едет в специально отведенное место, где ее сливает. Одна машина за раз может вывезти около 10 куб. метров воды. На один и тот же участок машина может совершить несколько поездок.