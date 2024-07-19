На базе отдыха под Тюменью утонул мужчина

19:00 18 июля 2024
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Один из отдыхающих на базе "Липовый остров" пропал в четверг, на берегу остались только его вещи. При проведении поисковых работ водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования  обнаружили и извлекли из воды тело погибшего. Причины произошедшего устанавливают правоохранители. На территории данной базы отдыха стоят знаки запрещающие купание, сообщает ГУ МЧС по ТО.

Теги: МЧС , спасатели , утопленник
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