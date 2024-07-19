На базе отдыха под Тюменью утонул мужчина

Один из отдыхающих на базе "Липовый остров" пропал в четверг, на берегу остались только его вещи. При проведении поисковых работ водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования обнаружили и извлекли из воды тело погибшего. Причины произошедшего устанавливают правоохранители. На территории данной базы отдыха стоят знаки запрещающие купание, сообщает ГУ МЧС по ТО.