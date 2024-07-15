Жители Югры по Уватом попали в смертельное ДТП

23:25 14 июля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Под Уватом, на 404-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, с толкнулись "Равон" и "Фольксваген". Предварительно, 52-летняя водитель на автомобиле "Равон" выехала на встречную полосу. Женщина погибла, сообщает областная ГАИ.

В ДТП ранены три человека, пассажиры с обеих машин. все пострадавшие - жители ХМАО-Югры. Движение на трассе частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , погибшие , ХМАО-Югра
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2024