Жители Югры по Уватом попали в смертельное ДТП

Под Уватом, на 404-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, с толкнулись "Равон" и "Фольксваген". Предварительно, 52-летняя водитель на автомобиле "Равон" выехала на встречную полосу. Женщина погибла, сообщает областная ГАИ.

В ДТП ранены три человека, пассажиры с обеих машин. все пострадавшие - жители ХМАО-Югры. Движение на трассе частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются.