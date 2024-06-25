Три машины из Сургута сегодня столкнулись в Тюменской области

17:16 25 июня 2024
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На 261-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись "Лада Гранда" и "Тойота РАФ4", водитель "Лады" не выдержал безопасную дистанцию, от удара "Ладу" отбросило на встречную полосу, произошел удар с автомобилем "Тойота Королла".

В результате ДТП ранены 27-летний водитель "Лады" и двое пассажиров этого автомобиля 20-ти и 21-го года, все пострадавшие доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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