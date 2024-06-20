В Тюмени по делу о незаконной миграции задержаны семь человек

Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний арест трех сотрудников полиции и двух женщин по обвинению в организации незаконной миграции, еще одна женщина находится под подпиской о невыезде, четвертый фигурант дела отправился в СИЗО.

Преступная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области совместно с сотрудниками ОСБ РЧ УМВД России по Тюменской области.

По версии следствия, с 1 октября 2021 года по 26 января 2024 года заместитель начальника отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тюмени и начальник отдела участковых уполномоченных полиции с целью улучшения показателей работы в сфере миграции, давали указания двум подчиненным составлять фиктивные протоколы без фактического посещения адресов в отношении граждан РФ, которые якобы оказывали услуги по временному размещению иностранных граждан. В свою очередь три жительницы Тюмени получали от иностранных граждан, нарушивших режим пребывания в России, деньги, часть шла на оплату штрафов, остальное - в карманы дам в качестве вознаграждения.

Выявлено, что таким образом составлено не менее 88 фиктивных протоколов об административных правонарушениях по ст.18.9 КоАП РФ на принимающую сторону. Сейчас следователи ищут иных лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Комментарий старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Людмилы Галстян: