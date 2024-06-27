Фуат Сайфитдинов: Максим Афанасьев сможет сделать многое для дальнейшего развития областной столицы

Сегодня Максим Афанасьев избран главой города Тюмени. За его кандидатуру проголосовали депутаты Тюменской городской думы.

Председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов в своём телеграм-канале поздравил Максима Афанасьева с избранием на этот ответственный пост.

По его мнению, у Максима Викторовича серьезный управленческий опыт, последние пять лет он возглавлял Тобольск. При его активном участии город преобразился, стал еще красивее и комфортнее.

"Мы с коллегами всегда с удовольствием бываем в Тобольске: проводили там Совет Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала, а также День Тюменской областной думы. Максиму Викторовичу хорошо знакома и специфика Тюмени, здесь он работал заместителем главы города и руководил Ленинским административным округом. Уверен, он сможет сделать многое для дальнейшего развития областной столицы", - считает Фуат Сайфитдинов.