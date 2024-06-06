33 иностранца будут депортированы из РФ на Ямале

411 нарушений миграционного законодательства выявлено в ходе проведения мероприятия сотрудниками территориальных органов МВД России на районном уровне Ямало-Ненецкого автономного округа.

Судами Ямала назначено административное наказание в виде выдворения за пределы Российской Федерации в отношении 33 иностранных граждан.

В ходе мероприятия выявлено 37 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, по итогам мероприятия возбуждено 1 уголовное дело, по оставшимся фактам, выявленным в рамках мероприятия, проводятся проверки.