33 иностранца будут депортированы из РФ на Ямале

10:59 06 июня 2024
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411 нарушений миграционного законодательства выявлено в ходе проведения мероприятия сотрудниками территориальных органов МВД России на районном уровне Ямало-Ненецкого автономного округа.

Судами Ямала назначено административное наказание в виде выдворения за пределы Российской Федерации в отношении 33 иностранных граждан.

В ходе мероприятия выявлено 37 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, по итогам мероприятия возбуждено 1 уголовное дело, по оставшимся фактам, выявленным в рамках мероприятия, проводятся проверки.

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