Game Over: вартовчанин пытался продать аккаунт в игре, но лишился сотни тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску с заявлением о мошенничестве обратился 38-летний местный житель.

Он рассказал полицейским о том, что хотел продать свой игровой аккаунт в популярной мобильной игре. В социальной сети мужчина увидел объявление о возврате денежных средств за все время пополнения игрового баланса. Перейдя по ссылке, вартовчанин написал администратору. Последний сообщил, что для возврата всей суммы (более 130 000 рублей) необходимо оплатить его услуги в размере 28 тысяч рублей. Потерпевший ничего не заподозрил и осуществил перевод. Затем злоумышленник убедил горожанина произвести "проверочный платеж" в размере 33,7% от суммы возврата с кредитной карты и 17% от суммы с дебетовой карты. Когда мошенник в очередной раз стал уговаривать оплатить свои услуги, мужчина понял, что попался на уловки киберпреступника и обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску, ущерб составил 109 223 рублей, следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

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