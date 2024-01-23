Прокуратура проверит соблюдение условий по содержанию автозимника в Тобольском районе

Прокурор Тюменской области поручил провести проверку по факту затруднения движения по автозимнику в Тобольском районе, сообщения о застрявших из-за переметов машинах в тюменском Заболотье в интернете появились в минувшие выходные.
В прокуратуре пояснили, что в выходные дни на 18 км от деревни Овсянниково по направлению в село Лайтамак произошло затруднение движения транспортных средств по автозимнику. Тобольскому межрайонному прокурору поручено с привлечением сотрудников Госавтоинспекции проверить соблюдения администрацией Тобольского района и подрядчиком ООО "Сибирьтранслес", отвечающих за строительство и содержание автозимника, законодательства при содержании дорог.
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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