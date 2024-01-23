Прокуратура проверит соблюдение условий по содержанию автозимника в Тобольском районе

20:00 22 января 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Прокурор Тюменской области поручил провести проверку по факту затруднения движения по автозимнику в Тобольском районе, сообщения о застрявших из-за переметов машинах в тюменском Заболотье в интернете появились в минувшие выходные. 

В прокуратуре пояснили, что в выходные дни на 18 км от деревни Овсянниково по направлению в село Лайтамак произошло затруднение движения транспортных средств по автозимнику. Тобольскому межрайонному прокурору поручено с привлечением сотрудников Госавтоинспекции проверить соблюдения администрацией Тобольского района и подрядчиком ООО "Сибирьтранслес", отвечающих за строительство и содержание автозимника, законодательства при содержании дорог.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Теги: дороги , зимники , прокуратура , Тобольский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2024