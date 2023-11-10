Глава СКР поручил тюменскому следкому расследовать дело об обманутой мошенниками пенсионерке

В эфире федерального телеканала вышел сюжет о пострадавших от мошенникках пенсионерах, в том числе поминается тюмеский случай, в котором пострадавшая жалуется на необъективность расследования, в связи с этим председатель СКР Бастрыкин поручил главе тюменского следкома Кублякову инициировать передачу дела из полиции в СК, сообщает Информационный центр СК России.

В частнгости, в эфире прозвучало, что в Тюмени пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму денег, а также продала свое жилье. В студии звучит критика расследования обстоятельств мошенничества, указывается на участие в преступной схеме риелтора, которая стала собственником ее квартиры.

"В связи Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову инициировать передачу материалов уголовного дела из органов полиции в производство следственных органов регионального управления и доложить об установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщени информценра ведомства.