Жалобы жителей тюменского села на перебои с электроснабжением дошли до главы СКР

Председатель СК России поставил на контроль проверку по обращениям о перебоях с электроснабжением в селе Перевалово Тюменской области, сообщает Информационный центр СК России.

Тюменцы обратились на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России. Они соощили, что в последние месяцы в частных домах отмечаются случаи перепадов напряжения в электросети, в связи с чем электрические котлы, кухонные плиты и другая техника не функционировали на полную мощность, а температура в жилых помещениях резко снизилась. В конце октября текущего года подача электроэнергии прекращена полностью, в результате семья с малолетними детьми была вынуждена арендовать жилье. Обращения в ресурсоснабжающую организацию результатов не принесли. Жителям населенного пункта предложено приобрести генераторы за свой счет.

Отмечется, что в СУ СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка. Председатель СК Бастрыкин поручил руководителю тюменского следкома Кублякову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее жители Перевалово в открытом обращении к воластям сообщили о проблемах с электроснабжением быстро растущего села, заметном снижении напряжения в сети с 12 октября и возгорании трансформаторной подстанции в ночь с 24 на 25 октября, что привело к массовому отключению электроснабжения.

По сообщениям в СМИ и соцсетях прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверкус утановлением причин и виновных.

Россети-Тюмень, разбираясь в ситуации, сообщили о выявлении в поселке около двадцати незаконных подключений к сети и заявили об обращении в облпрокуратуру из-за подозрения застойщиков в намеренном введении в заблуждение покупателей недвижимости в в коттеджном поселке Озерный-2 Переваловского муниципального образования.