В Тюмени на пешеходном переходе у школы сбили первоклассницу

На пешеходном переходе у тюменской школы сбита первоклассница, ДТП произошло в понедельник, 9 октября.





Девочка шла от школы на улице Бушуева, 6 к парковке, где ее ждал отец. На "зебре" девочку сбил автомобил "Тойота Карина". 39-летний водитель пояснил, что не заметил ребенка из-за выезжающей с парковке машины. Школьница получила ушибы.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее на пешеходных переходах, особенно у образовательных учреждений.

Обстоятельства ДТП выясняются.