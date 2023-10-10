В Тюмени на пешеходном переходе у школы сбили первоклассницу

На пешеходном переходе у тюменской школы сбита первоклассница, ДТП произошло в понедельник, 9 октября.
Девочка шла от школы на улице Бушуева, 6 к парковке, где ее ждал отец. На "зебре" девочку сбил автомобил "Тойота Карина". 39-летний водитель пояснил, что не заметил ребенка из-за выезжающей с парковке машины. Школьница получила ушибы.
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее на пешеходных переходах, особенно у образовательных учреждений.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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