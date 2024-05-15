Гиды-пенсионеры организовали патриотическую экскурсию по площади Памяти в Тюмени

"Гиды 55+. Перезагрузка" Благотворительного фонда "Старшее поколение" отправились в путешествие от площади Памяти в далекие военные годы Великой Отечественной войны. Пешие туры Людмилы Суппес и Любови Уреневой эксклюзивны и не имеют своих аналогов в Тюменской области. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

С первых минут участников окунули в тревожную атмосферу того времени. Экскурсовод Людмила Суппес поведала историю о том, какими силами завоёвана Святая Победа и какой вклад внесли тюменцы. Любовь Уренева провела викторину с экскурсантами, где предлагалось пройти опрос на знание военных операций, моделей автоматов и пулеметов, а также воинских званий в армии СССР.

Прогулка сопровождалась песнями, посвящёнными войне, отваге советского солдата в борьбе с фашистской Германией, Победе. Все они прозвучали под живой аккомпанемент баяниста Александра Слободянюка. Очень одухотворило хоровое исполнение русского романса "Катюша". В этот момент каждый из присутствующих смог прочувствовать, как музыка объединяет, поднимает боевой дух, помогает собраться в трудную минуту.

"Огромнейшее спасибо за организацию экскурсии Любови Уреневой и Людмиле Суппес и за проведенное вместе время: тюменским поэтам Людмиле Дрозд и Анатолию Глебову, певице Елене Самойловой! Тема войны для нас очень непростая, конечно в войну люди отдавали все силы на общую Победу, но также и любили, пели, общались, радовались каждому дню! Сегодня я ухожу наполненная самыми теплыми чувствами и интересными фактами военного времени от Людмилы Суппес" - поделилась впечатлениями Ольга Майер, участница маршрута.

Присоединиться и стать частью самого социального проекта "Гиды 55+. Перезагрузка", может каждый тюменец старше 55 лет.

Получить более подробную информацию и быть в курсе мероприятий от "серебряных" волонтеров можно, обратившись по телефону: (3452) 51-77-05 или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" ВКонтакте.