Тюменские организации еще успевают подать заявки на конкурс по высокой социальной эффективности

В связи с техническими работами в программно-информационном комплексе Минтруда России "Мониторинг проведения Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" (ПИК) срок приема заявок на участие организаций в региональном этапе конкурса продлевается до 17 мая 2024 года (включительно).

Заявку и пакет документов по выбранной номинации (номинациям) необходимо подать:

- на бумажном носителе в департамент труда и занятости населения Тюменской области по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61, каб. 405;

- в электроном кабинете ПИК по адресу: https:/ot.rosmintrud.ru/. Логин и пароль для входа в программный комплекс необходимо получить путем направления заявки на главной странице информационной системы.

При возникновении вопросов по получению логина и пароля для входа в личный кабинет ПИК необходимо писать на почту support@soctech-it.ru с указанием региона, наименование организации, ФИО пользователя, указанного в заявке или почте. Также в случае возникновения вопросов по работе в ПИК можно обратиться по телефону +7 (495) 587-88-89 (доб. 0000) или 8(812)539-47-34 (trudovyebudny@yandex.ru).

Контактное лицо по вопросам подачи заявок, проведения регионального этапа конкурса: Пузынина Марина Олеговна, главный специалист отдела развития конкурсных движений и профессиональной навигации департамента труда и занятости населения Тюменской области, телефон: +7 (3452) 42-61-23, электронная почта: PuzininaMO@72to.ru

Подробности и регламент участия в конкурсе можно найти на сайте Минтруда России - Конкурс 2024.