Тюменская команда стремится в пятый раз стать призером всероссийского фестиваля ГТО

С 13 по 19 мая в Магнитогорске состоится Всероссийский фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих.

Тюменскую область на масштабном турнире уже в пятый раз представит команда филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в городе Тюмени. Именно она стала лучшей среди трудовых коллективов региона в соревнованиях по многоборью ГТО. В составе команды выступят Валерия Фукс, Никита Носов, Екатерина Клочкова, Артем Васильев, Елена Сафронова, Сергей Вагин, Гульчачак Исламова и Станислав Александров. Примечательно, что костяк команды сформирован из опытных участников, которые выступают на Всероссийском этапе не в первый раз.

В борьбе за командное первенство спортсменам предстоит пройти испытания: поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/о гимнастическую скамью, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, стрельба из электронного оружия, бег по пересеченной местности на 2 км, 3 км, 5 км и смешанное передвижение по пересеченной местности на 2 и 3 км. Завершит соревновательный день командная эстафета ГТО.

Команда филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в городе Тюмени дважды становилась бронзовым призером Всероссийского фестиваля ГТО в командном первенстве и завоевывала множество личных наград.